Manovra: da Conte nessun commento a parole Renzi

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "In merito alle dichiarazioni rilasciate oggi in un’intervista dal senatore Matteo Renzi e in merito ad ogni altra polemica, Palazzo Chigi informa che non ci sono commenti o dichiarazioni da parte del Presidente Conte. Ogni dichiarazione o commento attribuito a Conte, è da ritenersi infondato". Lo dichiara Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio.