Manovra: D'Incà, 'plastic tax non deve essere messa in discussione'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Il Governo è nato lanciando il Green New Deal, parlando di riforme che portino a inserire l'ambiente in Costituzione e ascoltando le spinte che arrivano dalle nuove generazioni. La plastic tax non deve essere messa in discussione: è un passo importante per iniziare un nuovo corso". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.