Calcio: Sensi (Pd), 'cori Olimpico su Vesuvio si possono fare? Tutto bene, no?'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Intanto i cori all’Olimpico sul Vesuvio che erutta tutto bene, no? Si possono fare, giusto?". Così polemizza su Twitter il deputato del Pd, Filippo Sensi, commentando la partita Roma-Napoli, sospesa per un minuto, allo stadio Olimpico, per i cori contro il Napoli.