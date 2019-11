Manovra: Bernini, 'M5S e IV hanno coscienza sporca'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Leggere sul blog grillino che 'i giochini di palazzo appartenenti alla vecchia politica non possono appartenere a questo governo' fa pensare che alla faccia tosta non c’è veramente limite. Se c’è un governo nato con un giochino di Palazzo infatti è proprio il Conte bis, un’operazione che Renzi ha in modo inquietante definito 'di igiene istituzionale'. La realtà è che Cinque Stelle e Italia Viva sono due facce della stessa medaglia trasformista che si detestano ma stanno insieme per spartirsi il potere". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"L’igiene dunque - prosegue l'esponente azzurra - servirebbe a loro per lavarsi la coscienza, ma comunque ci pensano già gli elettori, democraticamente come è successo in Umbria, a ricordargli quanto ce l’hanno sporca”.