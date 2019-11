Migranti: Salvini, 'Macron spietato, governo complice o incapace?'**

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Più di trenta pakistani a bordo di un camion bloccati in Francia e rispediti subito in Italia: altro che Orban, è l’europeista Macron a confermarsi spietato. Il tutto mentre altre 200 persone sono state recuperate in acque internazionali da un’imbarcazione italiana. L’invasione è ricominciata: governo complice o incapace?”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.