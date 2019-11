Migranti: Palermo, fiori sulle tombe dei morti senza nome (2)

(Adnkronos) - L'iniziativa, chiamata, "Per una morte degna", è giunta alla quarta edizione. Grazie al Forum antirazzista, "per ricordare, non un gesto asettico, ma per fare memoria vera per tutti i morti che arrivano nei nostri cimiteri", dice Toni Scardamagna, dei laici comboniani. Che lamenta lo spazio in cui si trovano i morti senza nome.

Durante la commemorazione è stata cantata la canzone "Io sono l'altro" di Niccolò Fabi e ognno dei presenti ha ripreso le frasi del testo del cantautore. "Abbiamo abbracciato tutti, le donne, i bambini, gli uomini senza nome", dice Luca Casarini che non nasconde la sua commozione.

Altri mazzi di fiore sono stati deposti anche sulle tombe dei palermitani 'dimenticati', senza fiori sui loculi.