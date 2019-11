Greta Thunberg: "Aiuto, come arrivo a Madrid?"

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - "Visto che #COP25 è stato ufficialmente trasferito da Santiago a Madrid ho bisogno di un po' di aiuto". E' l'appello lanciato dall'attivista svedese Greta Thunberg in un post sulla sua pagina Facebook, dopo l'annuncio dello spostamento della sede della conferenza sul clima dal Cile alla Spagna. "A quanto pare ho viaggiato per metà del mondo, ma ho sbagliato" destinazione. "Ora ho bisogno di trovare un modo per attraversare l'Atlantico a novembre... - la conferenza sarà dal 2 al 13 dicembre - Se qualcuno potesse aiutarmi a trovare un mezzo di trasporto ve ne sarei grata".

"Mi dispiace tanto che non sarò in grado di visitare il Sud e l'America centrale questa volta, non vedo l'ora di farlo. Ma questo ovviamente non si tratta di me, delle mie esperienze o di dove vorrei viaggiare". "Siamo in un'emergenza climatica ed ecologica" conclude la sedicenne, offrendo tutto il suo "sostegno alla gente in Cile".