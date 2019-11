Tlc: Icemash, arriva App che rivoluziona chat per incontri (2)

(Adnkronos) - In un momento storico in cui le persone sono ormai schiave degli smartphone, Icemash vuole, quindi, essere la prima app che, invece, ti allontana dallo schermo; la struttura stessa dell’app prevede, a differenza di ogni app di dating esistente, di portare appunto gli utenti al dialogo vis-a-vis, non compromettendo, svilendo o decontestualizzando, il primo appuntamento.

Inoltre, sebbene esistano altre app basate su geolocalizzazione di prossimità Icemash è la prima app che permette agli utenti di comunicare con altri utenti che, esattamente in quel momento, stanno condividendo quell’esatto luogo. L’assoluta anonimità garantita permette a chiunque di fare il primo passo senza esporsi, rendendo il primo approccio semplice. Il funzionamento a corto raggio dell’app rende poi di fatto impossibile utilizzare profili falsi; non è garantito che non esistano profili falsi, però è garantito che un profilo falso non può funzionare come invece funziona su qualsiasi altra app di dating.