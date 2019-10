Fca: Fassino, 'nasce un altro player globale italo-francese'

Treno in fiamme in Pakistan, 73 morti

(Agenzia Vista) Liaquatpur, 31 ottobre 2019 Treno in fiamme in Pakistan, 73 morti Almeno 73 persone hanno perso la vita a causa di un incendio propagatosi in alcuni vagoni di un treno a Liaqatpur, in Pakistan. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, l'incendio si è sviluppato a bordo di un espresso Tezgam in viaggio lungo la linea Karachi-Rawalpindi e sarebbe stato causato dallo ...