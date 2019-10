Whirlpool: Patuanelli, 'al lavoro su norma per far rispettare accordi sottoscritti'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Gli strumenti per far rispettare gli accordi alle aziende che hanno sottoscritto degli impegni "sono ancora troppo spuntati perché la nostra Costituzione protegge la libertà imprenditoriale. Una norma come quella francese, la cosiddetta norma Florange (in Francia le aziende con oltre 1.000 dipendenti che delocalizzano devono trovare un compratore ndr), è difficile da approvare in Italia per limiti di costituzionalità. Noi stiamo cercando di trovare questi strumenti che impegnano le azienda a portare a termine gli accordi sottoscritti o in alternativa che permetta al Governo di porre un veto su alcuni operazioni industriali". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo a Tagadà su La7 ribadendo che l'obiettivo del Governo "è farsì che lo stabilimento di Napoli di Whirlpool continui a produrre come previsto dal piano industriale".