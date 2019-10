Palermo: eventi e laboratori per i bambini, novembre 'Mese dei diritti dell'infanzia' (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo pensato di estendere all'intero mese di novembre l'attenzione verso l'infanzia e l'adolescenza attraverso iniziative proposte da associazioni e volontari del territorio per rendere visibile la grande ricchezza che questa città possiede - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - Non dimentichiamo inoltre che il 2019 per la città di Palermo è un anno importante grazie al riconoscimento dell'Unesco come Città educativa".

Dal 18 al 25 novembre sarà presente a Palermo Rai Ragazzi con i personaggi dei programmi amati dai bambini ed attività dedicate ai più piccoli quali 'L’albero Azzurro', 'La Posta di YoYo' e 'Radio Kids' presso alcune scuole della città. Il 25 novembre, al Teatro Massimo, si terrà un grande concerto di cori ed orchestre giovanili con le musiche di Rai YoYo e con le letture di Lorenzo Branchetti che chiuderà la settimana in onore del trentennale della Convenzione dell’Onu. "Palermo - ha sottolineato Mussi Bollini, vice direttrice di Rai Ragazzi e presidente commissione pari opportunità della Rai - ha tutti i numeri per diventare la capitale europea dell’infanzia. Ecco perché ci è venuto spontaneo scegliere questa città per mettere in rete questa iniziativa che ha lo scopo di migliorare la vita dei nostri ragazzi".