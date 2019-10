Ex Ilva: Usb, convocati da Patuanelli, revocato sciopero del 5

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha convocato l'Unione Sindacale di Base nella sede del ministero per martedì 5 novembre alle 10, al fine di discutere della situazione in ArcelorMittal Taranto. Lo rende noto l'Usb in un comunicato. In seguito alla convocazione da parte del ministro, Usb "ha revocato lo sciopero di 24 ore indetto in ArcelorMittal per lo stesso 5 novembre con presidio dei lavoratori tarantini davanti al Mise, sciopero proclamato da USB per essere stata immotivatamente esclusa dal tavolo tenuto la scorsa settimana a Roma sull'ex Ilva".