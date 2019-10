Venezia: inaugurato il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele (2)

(Adnkronos) - La passerella, realizzata da Insula, lunga 407 metri e larga 3,60 metri, si compone di 20 moduli di 20 metri lineari ciascuno, costituiti da una struttura in telaio d'acciaio con piano di calpestio in doghe di legno. Lungo il corrimano sono predisposte lampade per l'illuminazione. Al centro del ponte è stato previsto un varco alto 3,5 metri e largo 10 per il transito dei natanti. Ci vogliono circa cinque minuti di cammino per attraversare il ponte e raggiungere il luogo del ricordo e della preghiera. Il patriarca di Venezia, dopo aver benedetto la passerella, ha sottolineato come il cimitero sia legato al ricordo delle persone care e agli affetti, ma allo stesso tempo debba rammentare a tutti l'importanza dell'umiltà.

La nuova struttura sarà transitabile a partire da oggi fino alle 15.30 di domenica 10 novembre. Il 31 ottobre e l'1, 2, 3 novembre l'utilizzo del ponte galleggiante sarà riservato ai soli residenti o possessori della tessera Venezia Unica. Nei giorni successivi sarà invece aperto a tutti. Il ponte sarà transitabile in direzione dell'isola di San Michele dalle 7.30 fino a un'ora prima della chiusura, mentre potrà essere percorso in direzione Fondamente Nove fino alla chiusura del cimitero.

In base all'ordinanza dirigenziale della Polizia locale, dal 31 ottobre al 3 novembre e il fine settimana del 9-10 novembre, in caso di notevole afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale nell'area di accesso al ponte provvisorio delle Fondamente Nove, la Polizia locale potrà dirottare il traffico pedonale organizzandolo mediante l'istituzione di sensi unici e inibire l'accesso in determinate zone. Per tutto il periodo di apertura del ponte galleggiante potrà inoltre essere interdetto il transito pedonale, chiudendo l'accesso alla passerella, in caso di marea superiore a 115 cm, di forte vento o avverse condizioni meteo. Dopo il 10 novembre l'opera verrà smontata per il posizionamento dei moduli in occasione della festività della Salute.