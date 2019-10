Islam: Abu Shwaima, 'mai visto donne con burqa in Lombardia, leggi solo quando c'è problema'

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - “ Non vedo nelle strade di Milano e della Lombardia donne che indossano il burqa. Le leggi vanno fatte quando c’è un problema, ma se il problema non c’è non ha senso. E’ un modo utilizzato per occupare la gente cosicché loro non pensino a cose più importanti. Io non conosco nessuno che a Milano mette il burqa. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno può vestire come vuole. Non sento nemmeno come discriminante questa legge perché credo che sia più discriminante e importante la legge anti moschea che Regione Lombardia ha fatto”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente del centro islamico Milano-Lombardia, dott. Ali Abu Shwaima.