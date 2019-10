Risparmio: Veneto, parte la campagna educazione finanziaria 'Il futuro conta' (2)

(Adnkronos) - Promossa e finanziata (con 1 milione di euro) con la legge regionale 17/2018 “”Accrescimento del benessere sociale attraverso l’educazione economica e finanziaria”, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale per iniziativa del consigliere Maurizio Conte a seguito del crack delle banche popolari venete, la campagna “Il futuro conta” investe nell’alfabetizzazione di base dei risparmiatori di oggi e nella formazione dei futuri risparmiatori di domani.

“Secondo i dati di Banca d’Italia, gli adulti nel nostro paese sono agli ultimi posti nelle classifiche Ocse per competenze finanziarie. Va meglio con i più giovani, in particolari quelli del Nordest, che si posizionano al quarto posto nelle classifiche internazionali per conoscenza degli elementi base della finanza e dei prodotti di risparmio – osserva l’assessore Donazzan – E’ indispensabile, quindi, investire nella scuola e rendere l’economia e la finanza una vera e propria materia di studio, ad ogni età, dalla primaria all’università. Oggi in Veneto, con “Il futuro conta” parte un percorso di alfabetizzazione che, grazie al supporto del sistema universitario veneto e di partner qualificati come Banca d’Italia, Abi e Feduf, ci aiuterà a formare cittadini consapevoli e risparmiatori responsabili”. Il calendario degli eventi, il percorso didattico e i contenuti della campagna possono essere seguiti nel sito https://www.ilfuturoconta.it