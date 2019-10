Cdp: firmato protocollo intesa per edilizia scolastica a Frosinone (2)

(Adnkronos) - "Ringrazio Cdp e il direttore D’Agnese per aver scelto la Provincia di Frosinone per la sperimentazione di questo importante protocollo con un Ente intermedio. Siamo, infatti, la prima Provincia in Italia e questo è motivo di grande soddisfazione, soprattutto perché riguarda un settore fondamentale come l’edilizia scolastica", commenta Antonio Pompeo, Presidente della Provincia di Frosinone. "Significa che abbiamo operato bene, significa che una delle nostre scommesse, la Stazione Unica Appaltante, sta dando risultati efficaci. Ed è una felice coincidenza che la firma di questo protocollo arrivi a un anno esatto dalla mia conferma a presidente della Provincia, a dimostrazione che l’impegno e il lavoro hanno avuto riscontri oggettivi".

Un ringraziamento, aggiunge Pompeo, "è doveroso a tutta la mia squadra e in particolare ai delegati all’edilizia scolastica, prima Germano Caperna, adesso Massimiliano Quadrini. Concludo ricordando una frase con la quale ho caratterizzato il mio primo mandato, 'l’ordinario che diventa straordinario', proprio per evidenziare un quadro complicato nel quale siamo stati costretti ad operare. Le difficoltà non mancano nemmeno adesso, le Province vanno ripensate e soprattutto potenziate, con un obiettivo: cambiare quella frase, trasformandola nello “straordinario che diventa ordinario”. Se ci riusciamo, vuol dire che è stata data certezza alle risorse, alle funzioni fondamentali e si può tornare a progettare, a realizzare nuove infrastrutture, nuove opportunità. Le Province che tornano a investire sono essenziali per lo sviluppo di un territorio".

In Cdp, conclude Luca D’Agnese, direttore Cdp Infrastrutture, Pa e Territorio, "abbiamo l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del Paese al fianco degli Enti Locali, ampliando il nostro ruolo: da mero finanziatore a punto di riferimento operativo per tutte le fasi legate alla progettualità delle nuove iniziative. In continuità con la nostra missione oggi rafforziamo ulteriormente il modello di coesione con il territorio e la comunità".