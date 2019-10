Sicilia: 932mila euro per comunità alloggio minori sottoposti a provvedimenti giudiziari

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Novecentotrentadue mila euro per le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti giudiziari. Le risorse sono state erogate dall'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali con due decreti di finanziamento.

"Si tratta di una boccata d'ossigeno per le comunità alloggio isolane e in particolare per quelle dell'agrigentino - afferma il capogruppo dei Popolari e Autonomisti all'Ars Carmelo Pullara - Si tratta nello specifico di somme relative al primo acconto per il compenso fisso mensile per i minori effettivamente ricoverati, di quelle riguardanti il numero dei minori previsti dalle convenzioni indipendentemente dai ricoverati e infine quelle per la diaria giornaliera per i minori".