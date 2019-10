Imprese: Unioncamere, in Sicilia mille in più in terzo trimestre 2019 (2)

(Adnkronos) - "A livello provinciale – commenta il segretario generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro - tutte le province hanno fatto registrare un andamento positivo in termini sia di valori assoluti sia in riferimento al tasso di crescita, con in primis la provincia di Messina +0,45%, seguita da Enna, Agrigento e Catania. Tutti questi segnali di vitalità che arrivano dal tessuto imprenditoriale della nostra isola, fanno ben sperare per il futuro e ci dicono che in Sicilia c’è ancora tanta positività".