Axa e Mps lanciano 'Per noi', polizza per progetti di coppia

Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Dalla collaborazione tra AXA MPS Assicurazioni Vita e Banca Mps nasce 'Per Noi', la prima polizza di protezione Vita del mercato italiano pensata per proteggere contemporaneamente due persone, a prescindere dal loro legame, che abbiano un progetto di vita o di business da mettere in sicurezza.

La polizza, dedicata a privati o aziende, è - si spiega in una nota - un prodotto multigaranzia con tre coperture integrate 'a pacchetto', per tutelare la coppia nei gravi imprevisti della vita; in caso di perdita di autosufficienza, malattia grave o prematura scomparsa e garantisce un capitale al primo evento grave che colpisca uno dei due assicurati.

Il premio rappresenta un’ulteriore novità tecnica assoluta nel contesto attuale, varia in funzione del capitale prescelto e della somma delle età dei due assicurati. 'Per Noi' - si sottolinea - "nasce da un lavoro di ascolto delle esigenze dei clienti e dalle idee emerse nell’ambito della start up interna AXA #InnovationHub, in collaborazione con Impact Hub Milano, uno dei primi esperimenti nel settore assicurativo in cui gli innovatori presenti all’interno dell’azienda lavorano insieme a quelli dell’ecosistema sociale per generare nuove idee e co-creare servizi innovativi".

La soluzione è inoltre collegata a un tool online dedicato (raggiungibile all'indirizzo https://pernoi.axa.it/mps/home) che offre in pochi step una quotazione personalizzata, in base al tipo di nucleo indicato e ai progetti da proteggere, con la possibilità per gli utenti di essere contattati per approfondire il prodotto e di finalizzare l’acquisto in filiale.

Il nuovo prodotto è promosso in questi giorni su tv e web dalla nuova campagna pubblicitaria di Banca Mps e AXA, che con il claim “Più forza alle persone. Più forza Per Noi” che celebra il coraggio di tutte le coppie, illustrato attraverso immagini di vita quotidiana. I protagonisti non sono avventurieri solitari o supereroi, ma persone semplici che affrontano e compiono scelte complesse con i loro progetti di lungo periodo, che si tratti di mettere su famiglia, di fare un figlio o di iniziare una nuova attività insieme.