Manovra: Ascom Padova, bene conferma aliquota cedolare secca sulle locazioni

Padova, 31 ott. (Adnkronos) - “Che dire: siamo soddisfatti della retromarcia del Governo sull’ipotesi di aumento al 12,5% dal 2020 della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato”. Parole di Silvia Dell’Uomo, presidente della Fimaa Ascom Confcommercio di Padova a margine di un incontro sul tema del nuovo accordo territoriale per le locazioni del Comune di Padova svoltosi ieri sera nella sede dell’Ascom.

“E’ evidente – ha detto ancora Dell’Uomo davanti ad una sala gremita di professionisti del settore – che la conferma dell’aliquota al 10% dal 2020, in via strutturale, offra una certezza in più ai locatori chiamati a valutare la convenienza delle diverse formule di locazione in un contesto di mercato ancora in difficoltà. Di sicuro l’aumento dell’aliquota avrebbe avuto un impatto economicamente recessivo per il comparto delle locazioni”.

Ma la presidente della Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) non ha mancato di stigmatizzare l’ipotesi di aumentare l’aliquota unificata di Imu e Tasi: “Io credo – ha detto - che occorra accorpare le due imposte mantenendo l’invarianza del gettito dei due contributi. Così come sono convinta che per la crescita del Paese e del settore immobiliare diventi necessario, oggi ancor più di ieri, procedere con determinazione alla riduzione della spesa pubblica improduttiva per liberare, senza ricorrere ad ulteriori balzelli a carico dei cittadini e delle imprese, risorse per gli investimenti".