Borsa: a Wall Street Dj +0,43%

New York, 30 ott. (Adnkronos/Xin) - Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,43% a 27.186,69 punti mentre il S&P ha guadagnato lo 0,33% attestandosi a 3.046,77 punti. Il Nasdaq chiude in rialzo dello 0,33% a 8.303,98 punti.