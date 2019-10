Manovra: Castelli, 'nuovo piano casa, finanziato con programma rinascita urbana'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Parte un piano casa per le esigenze abitative, finanziato con un programma innovativo per la rinascita urbana. Nella maggioranza c’è stata ampia condivisione sul tema, in manovra stanziamo un fondo complessivo di oltre 850 milioni di euro dal 2020 al 2032". Così in una nota il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.