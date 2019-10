Manovra: Di Maio, 'se alleati leali no problemi in Parlamento'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "E' una legge di bilancio che ci soddisfa e che miglioreremo in Parlamento. E' un punto di partenza buono, poi tendiamo sempre a migliorare noi stessi". Lo dice Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del vertice di maggioranza sulla manovra.

A chi gli domanda se non tema imboscate nel percorso parlamentare della legge di bilancio, "se tutta la maggioranza sarà leale a lavorare in Parlamento come squadra - replica - non ci saranno problemi. Lo dico chiaramente: io non mi aspetto problemi e tensioni. Non bisogna fare operazioni per mettere in difficoltà il governo".