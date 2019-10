Dl Imprese: Cgil, 'misure tampone per risoluzione crisi, ancora nodi critici su rider'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Misure tampone che non affrontano in maniera strutturale le varie situazioni di crisi causate dal termine delle coperture di integrazioni salariali e di sostegno al reddito. Per i riders vengono introdotti alcuni principi fondamentali, ma non viene riconosciuto loro il lavoro subordinato, e quindi non viene inserito nei contratti collettivi nazionali". Così la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti commenta il decreto recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali appena approvato alla Camera.

La dirigente sindacale individua alcune "norme condivisibili, come il rafforzamento degli organici dell’Inps e dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Interventi apprezzabili - prosegue - quelli finalizzati alla stabilizzazione del personale Anpal Servizi, anche se ancora non si dà certezza a tutti i 654 operatori, così come da tempo richiesto dai sindacati. Interventi modesti e non risolutivi quelli per i lavoratori socialmente utili. Si dovrà quindi intervenire in legge di Bilancio per garantire, nel tempo, la stabilizzazione di tutti gli Lsu, e rifinanziare tutte le proroghe degli ammortizzatori sociali in scadenza".