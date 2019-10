Fca: Bentivogli, 'serve attenzione da governo'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Una dichiarazione di attenzione a questa operazione credo che sia fondamentale per fermare il classico nazionalismo industriale francese che l’altra volta ha fatto saltare la possibilità di avere un campione europeo. Anche questa è un’ulteriore evidenza che la visione di politica industriale o è almeno europea o non ha nessuna possibilità di difendere il lavoro nel nostro Paese". Così a Sky TG24 Economia il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli sull’ipotesi di fusione tra Fca e Psa.

"Oltre a sapere quello che ha dichiarato il Governo francese, sarebbe utile che dimostrassimo di avere anche noi un Governo. Sono passate ventiquattro ore e dal Governo italiano - sottolinea - c’è stato il completo silenzio, come avvenne per Renault. Questa è un’ennesima brutta pagina della politica italiana, quando di fronte a grandi operazioni di politica industriale, probabilmente le più grandi degli ultimi venti anni, la politica è disattenta in piccole scaramucce e in cose di piccolo cabotaggio che non hanno a che fare con la vita e le condizioni di migliaia di lavoratori italiani".