Ocse: Manzella, 'avviare iniziativa su attrazione investimenti esteri'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "I dati sugli investimenti esteri in Italia pubblicati ieri ci dicono che stiamo crescendo (+10.5 sul 2017) ma che c'è ancora molto spazio per migliorare. Ottimo, quindi, il rafforzamento dell'iniziativa di Confindustria dei tavoli regionali su cui far confrontare imprese multinazionali ed enti territoriali per creare le condizioni migliori per l'investimento". Così Gian Paolo Manzella, sottosegretario allo sviluppo economico, commentando i dati sull'attrazione di investimenti nel nostro Paese pubblicati dall'Ocse.

"Come amministrazione centrale - rileva - dobbiamo lavorare con più decisione su questo punto e con questo sistema: passa da qui il rafforzamento delle filiere che lavorano 'attorno' alle grandi imprese; la diffusione di una moderna 'cultura manageriale' che secondo gli economisti industriali è essenziale per far crescere la nostra produttività; la creazione di lavoro qualificato e, in prospettiva, anche la soluzione di situazioni di crisi attraverso il coinvolgimento di nuovi investitori".

Su questo, spiega Manzella, "avvierò un'iniziativa per portare l'attività di questi tavoli in un quadro nazionale. Nei prossimi giorni incontrerò Licia Mattioli di Confindustria e la Regione Toscana, capofila dell'attività di attrazione investimenti delle regioni italiane".