Manovra: spese sanitarie detraibili anche col contante

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Spese sanitarie -ovvero farmaci e ticket- detraibili anche per chi usa il contante. A quanto apprende l'Adnkronos, questa la decisione maturata dal vertice di maggioranza che si è appena concluso a Palazzo Chigi. Il testo circolato ieri prevedeva che solo i pagamenti con strumenti elettronici, carte o bonifici, potessero essere conteggiati tra le spese che usufruiscono delle detrazione al 19%, come ad esempio le spese sanitarie. Oggi il cambio di passo: detrazioni anche per chi usa il contante.