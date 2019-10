Fca: S&P, da eventuale fusione con Psa effetti positivi su rating lungo termine

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Le discussioni in vista di una fusione tra Fca e Psa "arrivano al momento giusto e potrebbero avere conseguenze positive sul rating a lungo termine dei due gruppi nel caso in cui si trattasse di una fusione alla pari". A sostenerlo è l'agenzia di rating S&P in un report dedicato alle possibile nozze tra il gruppo francese e quello italiano.

"Allo stesso tempo - rileva S&P - ci aspettiamo che sinergie significative richiedono comunque tempo, comportino costi di ristrutturazione significativi e un certo rischio di esecuzione, considerata la potenziale resistenza politica quando si tratta di razionalizzazione dei costi".