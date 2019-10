Fca: Miceli (Cgil), 'preservare occupazione e garantire sviluppo'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "I processi di partnership tra produttori mondiali di auto sono resi necessari dall’enorme mole di investimenti, in corso e in divenire, necessari ad affrontare le sfide del cambio energetico nell’alimentazione e nella guida autonoma. Abbiamo giudicato come un’occasione sprecata quella che avrebbe portato alla fusione di Fca con Renault – Nissan, perché avrebbe consentito di affrontare contemporaneamente il tema del cambio energetico insieme a quello di un rafforzamento del nuovo gruppo nel mercato globale". Così il segretario confederale della Cgil nazionale, Emilio Miceli, commenta le notizie concernenti, una "possibile operazione strategica" tra Fca e il gruppo Psa.

"E’ bene ricordare - aggiunge il dirigente sindacale - che il governo francese ha presidiato i passaggi di quel tentativo poi fallito. Ora, nel considerare le future alleanze di Fca dobbiamo inevitabilmente partire dal preservare l’occupazione complessiva del gruppo che, insieme alle prospettive di competitività e sviluppo, deve essere la priorità in ogni futura discussione. Consigliamo, quindi, al ministro dello Sviluppo economico Patuanelli, di non ridurre il proprio ruolo a quello di semplice spettatore di operazioni di mercato ma di farsi parte attiva nella difesa del modello industriale italiano".