Calcio: E.League, Uefa apre procedimento disciplinare contro Lazio e Celtic

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - L'Uefa Control, Ethics and Disciplinary Body ha aperto un procedimento nei confronti di Celtic e Lazio in relazione alla sfida di Europa League di giovedì. Le due società sono state deferite per "cori illeciti" da parte delle rispettive tifoserie. Il Celtic dovrà rispondere anche di "striscione illecito". Entrambe le situazioni passeranno al vaglio dell'Uefa il prossimo 21 novembre.