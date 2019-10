Automobilismo: Verona, aperte le iscrizioni alla Coppa Giulietta&Romeo (2)

(Adnkronos) - Seconda tipologia di evento sarà il raduno “Ruote nella Storia” by Aci Storico intitolato “Memorial Cabianca” che percorrerà invece tutto lo scenografico percorso fino a Torri del Benaco, pausa di metà giornata. I suoi partecipanti potranno affrontare anche 41 prove cronometrate facoltative tutte distribuite nella mattinata. Ruote nella Storia è il progetto promosso da Aci Storico e organizzato dagli Automobile Club provinciali che a grande richiesta dopo il successo 2019 aggiungerà l'appuntamento di Verona, luogo di grande fascino, patrimonio Unesco, pronto ad ospitare le stupende vetture storiche. Come da tradizione anche l'appuntamento di Verona unirà al concetto di raduno e visita culturale del luogo che ospita la manifestazione, una parte sportiva priva di contenuti agonistici, composta da 41 pressostati facoltativi e titolata “Memorial Cabianca”.

Dopo la pausa di metà giornata a Torri del Benaco, gli equipaggi iscritti alla Gara Classica continueranno in seguito con le prove del Trofeo Nicolis mentre coloro che avranno scelto la tranquilla scampagnata di Ruote nella Storia, si dirigeranno verso il Museo Nicolis di Villafranca - celebre culla della passione automobilistica veronese riconosciuta in tutto il mondo come una vera meta di culto - per il buffet, premiazioni e saluti finali.