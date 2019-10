Cybersicurity: Yarix, in II trimestre 3.709 attacchi contro imprese (+17%)

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Nel secondo trimestre dell'anno si sono registrati 3.709 incidenti di sicurezza legati ad attacchi cyber, il 17% in più rispetto ai primi tre mesi del 2019. Si tratta delle situazioni più gravi, tali da pregiudicare l’utilizzo di asset aziendali, violare disposizioni aziendali o di legge, causare la perdita o la diffusione di dati. E' quanto emerge dal nuovo rapporto elaborato da Yarix, la divisione Digital Security del colosso italiano Var Group. Curato dagli analisti del Cognitive Security Operation Center (C Soc) di Yarix, il report si riferisce al periodo aprile/giugno 2019 e quantifica l’esposizione del sistema Italia agli attacchi del cybercrime, a partire da un punto di osservazione ‘di frontiera’. Il C Soc è un sofisticato bunker informatico, che 24 ore al giorno monitora e gestisce la sicurezza delle reti aziendali e pubbliche, attraverso sistemi computazionali predittivi e cognitivi di ultima generazione.

"La criminalità digitale - commenta Mirko Gatto, Ceo di Yarix, Divisione Digital Security di Var Group - punta ormai dritto al cuore delle organizzazioni: Ceo, direttori e le primissime linee delle aziende sono i nuovi ‘osservati speciali’ degli hacker, che ne studiano da vicino le abitudini di consumo online, il comportamento sui social, gli spostamenti tracciabili tramite device".

Le vite digitali degli Ad, aggiunge, "diventano fonte preziosa di informazioni, sulla base delle quali costruire e distribuire in azienda email del tutto assimilabili a quelle normalmente inviate dal Ceo. La vulnerabilità informatica dei vertici aziendali si somma così a quella dei dipendenti, in un combinato disposto capace di minare in maniera seria il business. Consapevolezza e gestione specialistica diventano, quindi, i requisiti imprescindibili per prevenire e arginare il rischio".