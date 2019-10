Manovra: Spaziani Testa, 'in bozza manca rinnovo cedolare negozi'**

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo appena gioito per la stabilizzazione della cedolare del 10% sugli affitti abitativi calmierati (vittoria Confedilizia) ma non c'è tempo per rilassarsi. Nella bozza della legge di bilancio: manca il rinnovo della cedolare negozi, l'accorpamento Imu-Tasi è in pejus". Così il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa in un tweet.