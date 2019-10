Sicilia: 700 emendamenti a ddl rifiuti, Aula slitta a martedì

Giappone, incendio al castello di Shuri: distrutto per gran parte

Tokyo, 31 ott. (askanews) - È andato completamente distrutto, in Giappone il corpo principale del castello di Shuri, a Naha, patrimonio Unesco dell'umanità e una delle principali attrazioni della prefettura di Okinawa, avvolto dalle fiamme in un devastante incendio sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti. Non risultano esserci state vittime, una trentina di persone che risiedono nei ...