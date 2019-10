Fca: attesa per consiglio Sorveglianza Psa, board in stand by

Torino, 30 ott. - (Adnkronos) - Dopo la nota di questa mattina in cui Fca aveva confermato "discussioni in corso" con Psa, nulla di più trapela dal quartier generale del gruppo italoamericano in merito a ulteriori sviluppi di una possibile aggregazione. Secondo alcuni fonti si aspetterebbe infatti l’esito del Consiglio di sorveglianza del gruppo francese riunito a Parigi per convocare, eventualmente, il board di Fca per valutare il progetto. Una riunione che potrebbe avvenire nelle prossime ore.