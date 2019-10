Radio Radicale: Marattin, 'convenzione non è in discussione'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Il rinnovo della convenzione per Radio Radicale "non è in discussione". Lo dice Luca Marattin, di Italia Viva, arrivando a Palazzo Chigi per il vertice di maggioranza sulla manovra. A chi gli fa notare che per Luigi Di Maio gli 8 miliardi da destinare all'emittente, al contrario, sono in discussione, "c'è libertà di espressione in Italia", replica secco l'esponente del partito renziano.