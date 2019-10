Whirlpool: Landini, 'buona notizia, mobilitazione lavoratori può far cambiare idea'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "La revoca della procedura di chiusura e di cessione dell’attività dello stabilimento Whirpool di Napoli è una buona notizia". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Questo vuol dire - aggiunge il numero uno del sindacato di Corso d’Italia - che si può riaprire una trattativa vera per fare in modo che non si perda neanche un posto di lavoro e che non ci sia nessuna chiusura di stabilimento".

"Credo che sia importante a questo punto - conclude Landini - che questa discussione avvenga con il pieno coinvolgimento anche del governo. E credo che questa sia una ragione in più per far riuscire lo sciopero generale di tutta la città proclamato per domani a Napoli, perché si dimostra che la mobilitazione è in grado di far cambiare idea anche alle multinazionali".