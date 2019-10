Fincantieri: Carnival Panorama, Bono "lavoriamo per obiettivi ancora più alti"

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Non voglio abbandonare l’azienda prima di aver creato una nuova nave 'Carnival' . Continuiamo a lavorare con coesione per raggiungere obiettivi ancora più alti, senza distrazioni e con responsabilità. Presentare 2 navi in 15 giorni ci rende orgogliosi e fieri dell’impresa che siamo, confermandoci una realtà rara per l’Italia". Così l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono ieri in occasione della cerimonia della presentazione di Carnival Panorama, la 29esima nuova unità nata nello stabilimento Fincantieri di Marghera.

E' stata presentata alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che ringrazia Fincantieri "per aver investito sul grande talento italiano, valore su cui la vale la pena investire rischiando sul futuro per ottenere dei risultati".

Durante la cerimonia di presentazione si è parlato dell’importanza dei giovani e delle figure femminili all’interno dell’organico di un’impresa come Fincantieri: Irene Versaggi, 28nne e già Ingegnere Navale e supervisore Fincantieri sottolinea quanto l’impresa sia improntata a un futuro "con ragazzi giovani, donne e nel rispetto delle differenze".