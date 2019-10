Acc Wanbao: Confindustria Belluno, 'serve tempo per la vendita'

Belluno, 30 ott. (Adnkronos) - "Il Governo insista affinché i cinesi di Wanbao si diano il tempo necessario per trovare un nuovo acquirente. Almeno su questo, l’Esecutivo deve giocare tutte le sue carte diplomatiche". A dirlo, intervenendo sul caso Acc-Wanbao di Borgo Valbelluna, è la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton.

"Tutte le parti, azienda e Istituzioni innanzitutto, devono darsi il modo per raggiungere l’obiettivo ad oggi condiviso di una cessione del sito di Mel che ne garantisca la continuità industriale ed occupazionale. Serve tempo per trovare un nuovo acquirente che capisca e valorizzi le potenzialità di questa fabbrica che resta uno degli avamposti in Europa per la produzione di compressori, un patrimonio industriale non solo bellunese", spiega.

"Penso inoltre sia necessario coinvolgere fin da ora il commissario Maurizio Castro, tenace traghettatore dell'azienda in momenti drammatici e profondo conoscitore della fabbrica. Più in generale, penso si possa arrivare a un doppio affidamento che sappia tutelare la parte italiana e le comunità", prosegue Berton. "Quanto al Governo, deve essere più incisivo dal punto di vista diplomatico. Nei confronti di un colosso come Wanbao, serve un'azione dell'Esecutivo ferma e risoluta. I livelli territoriali, dobbiamo ammetterlo, in questo caso hanno le mani legate se non in termini di sensibilizzazione e spinta", conclude Berton.