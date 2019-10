Halloween: a Palermo la 'Sfilata dei Santi' nel giorno di 'dolcetto-scherzetto'

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Una sfilata di Santi per le vie del centro storico di Palermo da contrapporre al dolcetto e scherzetto di Halloween che coincide con le due feste religiose di Tutti i Santi e della commemorazione dei defunti. L'appuntamento, per il terzo anno consecutivo, è giovedì 31 ottobre, alle 20.30, con la 'Sfilata dei Santi' organizzata dall’associazione Regina Coelorum e dalla Milizia dell’Immacolata.

Non una parata o un corteo, ma un’occasione per fare conoscere i santi più noti del nostro calendario attraverso una manifestazione che corre parallela ad Halloween, ricorrenza di origine celtica influenzata dalle tradizioni statunitensi e che ha preso campo anche nel nostro Paese. "Se Halloween si svolgesse in un altro periodo dell’anno non ci toccherebbe così tanto – spiega padre Giacomo Ribaudo, parroco della parrocchia Maria SS del Carmelo ai Decollati - invece sentiamo la necessità di dire anche la nostra. Halloween nasce scherzosamente, ma finisce per contrastare le due feste cristiane di Tutti i Santi e dei Morti. Noi vogliamo che passi un altro genere di messaggio".

La sfilata partirà alle 20.30 da piazza Pretoria, percorrerà un piccolo tratto di via Maqueda, per poi incamminarsi lungo corso Vittorio Emanuele e raggiungere piazza Marina. Davanti alla Chiesa di San Giorgio dei Napolitani, i Santi sfileranno chiamati a raccolta da padre Ribaudo, poi il testimone passerà ai bambini che, dall’alto, lanceranno dei bigliettini con su scritto la frase del poeta e giornalista francese Leon Bloy: 'Non che una tristezza: quella di non essere santi'.