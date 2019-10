Sanità: sindaco Padova, 'per nuovo ospedale serve gioco di squadra governo compreso'

Padova, 30 ott. (Adnkronos) - “La salute dei padovani è sempre stata la mia più assoluta priorità ed è per questo che i nostri tecnici comunali assieme a quelli della Regione e di tutte le altre Istituzioni hanno lavorato ininterrottamente compreso il mese di agosto per arrivare al fondamentale passo di ieri. Stiamo anche anticipando la tabella di marcia e in gennaio arriveremo in consiglio comunale. Io amo che si lavori in silenzio e con passione per produrre fatti veri per la gente, spero che si sia capita una cosa: non sono e non siamo infallibili ma per quanto possibile questa maggioranza fa ed attua quello che dice. Su questo devo ringraziare il Governatore Zaia per la costante collaborazione". Così il sindaco di Padova, Sergio Giordani commenta la sottoscrizione dell’ Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute–Ospedale Policlinico di Padova.

"Ora serve un grande gioco di squadra tra tutti gli attori in campo, compreso il Governo Nazionale, per correre verso il risultato: dare alla città due poli ospedalieri che risulteranno eccellenze internazionali e daranno ai cittadini un servizio sanitario di primissimo livello e che non teme rivali - auspica - Tutti gli impegni sono stati rispettati. Pari dignità dei due poli, rigenerazione completa del Giustinianeo con conseguente salvaguardia urbanistica dei quartieri limitrofi e del centro cittadino che ora potranno essere tranquilli per sempre, quell’area non solo si salverà nelle sue funzioni, ma si rilancerà con forza e questo non era scontato. Inoltre daremo vita a un magnifico Parco delle Mura che sarà un gioiello verde nel pieno del nostro centro storico", conclude.