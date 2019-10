Hallowen: Venezia, grande festa dalle scuole alle vie del centro (2)

(Adnkronos) - Nel pomeriggio la festa dalle scuole si sposterà nelle vie del centro dove, in occasione de “Le città in festa”, verranno promosse numerose iniziative per grandi e piccini all’insegna del divertimento, della musica e dello shopping. In piazza Ferretto si inizia con il truccabimbi a tema "pirata" e poi con un laboratorio in compagnia di Mummia, Vampirina e Licantropo per realizzare mostruosi sacchettini da riempire con i dolcetti.

Tutte le vie del centro saranno percorse da personaggi paurosi, dalla famiglia Addams a King Kong fino a Jack Skeleton, il Re delle zucche della città di Halloween. Ci sarà anche la musica con i simpatici brani musicali proposti dalle Bande Vittoria e Vivaldi.

Iniziative e allestimenti a tema saranno offerti anche in Galleria Barcella, via Paolo Sarpi, galleria Placido Aldighieri. In via Cappuccina e piazzale Leonardo Da Vinci sarà organizzato un laboratorio dimostrativo per la creazione di una maschera in cartapesta. Da non dimenticare le attività offerte dalle ludoteche della città: la ludoteca "La Cicala e La Formica" a Cannaregio propone oggi, 30 ottobre, alle 17, il laboratorio “Facciamo paura ma con cura”; la ludoteca Terra Ferma di Mestre organizza invece domani la grande festa di Hallowen dalle 16.30 alle 18.30.