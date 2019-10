Blutec: Catalfo, 'proroga cassa integrazione al 31 dicembre per Termini Imerese'

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "Oggi, al Ministero del Lavoro, è stata firmata la proroga della cassa integrazione per la Blutec di Termini Imerese. Assicuriamo sino al 31 dicembre 2019 un sostegno ai lavoratori che da anni vivono una difficile e complessa crisi industriale. Sulla vicenda Bluetec è necessario l’impegno massimo di tutti per far ripartire un sito produttivo centrale per la Sicilia". Così il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.