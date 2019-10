Mafia: a Cinisi nasce la 'Casa dei giovani' in un bene confiscato

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Un centro aggregativo per ragazzi in un bene confiscato alla mafia. Nasce a Cinisi, in provincia di Palermo, la 'Casa dei Giovani', progetto in rete tra il Comune, l’associazione Solidanime e l’associazione Attivamente onlus, e finanziato dall’assessorato regionale alle Politiche sociali. L'inaugurazione del centro si terrà domani, giovedì 31 ottobre, alle 18:30, in corso Umberto I.

Nel bene confiscato alla mafia, ristrutturato dal Comune e adeguato dalle associazioni, verranno organizzate attività artistiche, culturali e ricreative dedicate ai giovani. I ragazzi di Cinisi, Palermo e dei comuni limitrofi, potranno partecipare a laboratori di teatro, canto, pittura e cartapesta. Realizzata anche una sala insonorizzata dove le band potranno provare i loro pezzi musicali e aperto uno sportello di ascolto con l’ausilio di alcuni psicologi. Durante l’inaugurazione, alla quale saranno presenti il sindaco del Comune di Cinisi Giangiacomo Palazzolo e le autorità civili e religiose, sarà organizzata una grande festa in collaborazione con le associazioni del territorio.