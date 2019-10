Pmi: Camera Commercio Venezia, 600 mila euro per l'internazionalizzazione

Venezia, 30 ott. (Adnkronos) - È disponibile fino al 29 novembre 2019 sul sito della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e delle altre Camere di Commercio del Veneto, della Regione del Veneto e di Ebav il nuovo bando a sostegno della partecipazione delle PMI del settore secondario e delle imprese artigiane a fiere internazionali.

Il bando del valore complessivo di 600 mila euro è cofinanziato dalla Regione del Veneto e dall’Ente Bilaterale Artigianato Veneto e gestito dalle Camere di Commercio di Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno, per supportare le micro e piccole medie imprese che intendono aprirsi e presentarsi a nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all’estero.

Le domande di partecipazione al bando, possono essere presentate da imprese singole o aggregazioni di imprese, al fine di ottenere un contributo per la copertura parziale delle spese relative agli allestimenti e all’acquisizione di spazi fieristici a eventi internazionali in Italia e all’estero. L'ammontare di ciascun contributo è fissato nel massimo del 50% delle spese sostenute per l'acquisto degli spazi espositivi (comprese le utenze) e l'eventuale allestimento, con un massimo ad impresa di 3.000 euro per partecipazioni fieristiche internazionali all'estero, 2.000 euro per fiere internazionali in ambito Ue ed euro 1.500 euro per partecipazioni a fiere internazionali in Italia. Le domande saranno valutate da una commissione che stilerà una graduatoria di merito e i progetti ammessi saranno finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per partecipare al bando consultare la sezione Bandi del sito www.dl.camcom.it