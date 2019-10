Ragusa: madre e figlio specializzati in furti in gioielleria, arrestati

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Madre e figlio specializzati in furti ai danni di gioiellerie. I due sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia di Stato di Ragusa. Lui, 38 anni, distraeva la commessa e lei, di 74 anni, arraffava tutto l’oro che poteva in pochi secondi. La Squadra Mobile di Ragusa li ha individuati grazie alle telecamere di sicurezza di più gioiellerie ed alla collaborazione delle vittime. A Ragusa hanno consumato un furto di 15.000 euro, ma sono sospettati di averne portati a termine molti altri in Sicilia ed in altre regioni.