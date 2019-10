Nadia Toffa, la madre: "Uscirà libro con i suoi ultimi pensieri"

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie 'Non fate i bravi', un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare". E' il post su Facebook di Margherita, la madre dell'inviata e conduttrice delle Iene Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto a soli 40 anni. "Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto" scrive sulla pagina Fb della figlia, aggiungendo che "i proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza".