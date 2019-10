Rifiuti: M5S, 'riforma presa in giro di Musumeci, ci opporremo a ddl'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Sul fronte rifiuti in Sicilia assistiamo all’ennesima presa in giro del governo regionale. Nell’ultima seduta d’Aula, il presidente Musumeci chiedeva ai gruppi parlamentari un confronto sulla riforma dei rifiuti. E’ trascorsa una settimana e nessuna comunicazione è arrivata da Palazzo D’Orleans, quindi domani prenderà avvio la discussione generale senza che vi sia stata alcun confronto". Così i deputati del M5S all’Ars commentano il ddl del governo in tema di riforma di rifiuti che da domani sarà al vaglio di Sala d'Ercole.

"Prendiamo atto di questa ennesima chiusura da parte del governo - aggiungono - Domani in Aula manifesteremo la nostra ferma opposizione ad un disegno di legge che non produrrà alcun risultato positivo per la Sicilia. Se il presidente della Regione vuol prenderci in giro, abbia l’intelligenza di farlo con tempistiche degne della più elementare logica".