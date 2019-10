Digitale: Pisano, 'rafforzare collaborazione pubblico privato'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Ricercare nuovi percorsi e occasioni di un’ efficace collaborazione fra pubblico e privato per accelerare la trasformazione digitale del Paese: è questo il senso della partecipazione della ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, al consiglio generale di Confindustria digitale tenutosi oggi a Roma, a cui hanno preso parte fra i rappresentanti dell’industria dell’Ict in Italia. "La collaborazione da parte della Federazione già avviene su molti fronti a livello territoriale e centrale, come quello dell’informazione e formazione delle Pmi su Industria 4.0 o della promozione dell’entrata dei comuni in Anpr", sottolinea il presidente di Confindustria digitale, Cesare Avenia.