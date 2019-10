Governo: Salvini, 'tasse, immigrazione e manette, solita ricetta sinistra'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Me li vedo Conte, Di Maio, Speranza attorno a un tavolo a dire 'cosa tassiamo oggi'? L'acqua? La birra? Il taglio dei capelli? Sorridiamo ma c'è poco da ridere. Faremo tutto il possibile per evitare che siano gli italiani a pagare i litigi di questo governo. Tasse, immigrazione e manette: è sempre la solita ricetta della sinistra". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.